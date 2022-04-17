Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Çanakkale'de Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 17.00 ve 19.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 18.00 ve 20.00'da seferler yapılacak.
Planlamadaki diğer seferler ise gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda seferler planlandığı gibi yapılacak.
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