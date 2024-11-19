Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak.

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:34

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:34

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.