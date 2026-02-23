Gezi Davası 1400. gününde: TMMOB’dan 'adalet çığlığı'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Davası kapsamında sürdürülen 'Adalet Nöbeti’nin 1400. günü dolayısıyla Taksim’de bulunan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada; Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in yaklaşık 4 yıldır; Osman Kavala’nın ise yaklaşık 8 yıldır özgürlüğünden uzak tutulduğu vurgulandı.

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA RAĞMEN TUTSAKLILIK SÜRÜYOR”

Toplantıda söz alan Mimar ve eski Gezi tutuklusu Ayşe Mücella Yapıcı, sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, “Anayasa Mahkemesi kararları var. Doğru bir yargılanma yapılmadığına dair kararlar ortada. Buna rağmen arkadaşlarımız hâlâ içeride” dedi.