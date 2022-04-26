Gezi davası sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

26 Nisan 2022 Salı, 17:06

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görülen Gezi davasında, sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin sabah duruşmaya katıldığı ve son sözü sorulan sanıklar arasında da bulunduğu anlaşıldı.

Son sözünde beraatini istediğini belirten Ekmekçi'nin mahkeme heyetinin müzakereye çekilerek verilen bir saat süren ara sırasında mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi. Ekmekçi yakalandığı yerde mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gezi davasının dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi'nin sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı 18'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar vermişti.