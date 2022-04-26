Türkiye'nin birçok ilinden 'Gezi'yi Savunuyoruz' eylemi için çağrı

Gezi Parkı Davası'nda verilen hapis cezası kararlarının ardından Türkiye'nin birçok ilinden eylem çağrısı yapıldı. İşte il il düzenlenecek eylemler...

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 13:56
Türkiye'nin birçok ilinden 'Gezi'yi Savunuyoruz' eylemi için çağrı
Abone Ol google-news

Beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görülen üçüncü Gezi Parkı Davası'nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi.

Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin birçok ilinden eylem çağrısı yapıldı.

İşte il il düzenlenecek eylemler;

İSTANBUL

İstanbul'daki eylem, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMMOB MAkina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.


ANKARA

Ankara'daki eylem, bugün saat 17.00'de Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılacak.

İZMİR

İzmir'deki eylem ise İzmir Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bugün saat 18.00'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR

26 Nisan Salı - ESPARK - Saat: 18.30

BURSA

26 Nisan Salı - Setbaşı - Saat: 18.00

Orhangazi Parkı - Saat: 18.00

ANTALYA

26 Nisan Salı - Attalos Meydanı - Saat: 18.30

ADANA

26 Nisan Salı - Atatürk Parkı - Saat: 17.30

ANTAKYA

26 Nisan Salı - Uğur Mumcu Meydanı - Saat: 18.30

SAMSUN

26 Nisan Salı - Süleymaniye Geçidi - Saat: 18.00

ZONGULDAK

26 Nisan Salı - Madenci Anıtı - Saat 18.00

KOCAELİ

26 Nisan Salı - İzmit İnsan Hakları Parkı - Saat: 17.30

ÇORUM

26 Nisan Salı - Eğitim Sen önü - Saat: 17.00

DENİZLİ

26 Nisan Salı - Candoğan Parkı - Saat: 18.00

MUĞLA

26 Nisan Salı - Milas Atapark - Saat: 17.30

Menteşe Sınırsızlık Parkı - Saat: 18.30

Marmaris Atatürk Meydanı - Saat: 18.30

Bodrum Belediye Meydanı - Saat: 18.30

MANİSA

26 Nisan Salı - Manolya Meydanı - Saat: 18.00

MALATYA

26 Nisan Salı - PTT önü - Saat: 17.30

VAN

26 Nisan Salı - Aydın Perihan AVM önü - Saat: 17.00


gezi gezi davası gezi parkı Gezi Parkı Davası taksim gezi parkı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler