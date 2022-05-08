Gezi Davası tutuklularından ortak açıklama: 'Konu bizler değiliz! Asıl mesele...'
Gezi Davası'nda tutuklu bulunanlar ortak bir yazılı açıklama yaptı. Anneler Günü'nün de kutlandığı açıklamada, "Ya kin ve kibir baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak" ifadelerine yer verildi.
Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Mücella Yapıcı, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman, ortak mesajlarını içeren bir açıklama yaptı.
Başta polis şiddetiyle evlatlarını yitiren Gezi Anneleri olmak üzere tüm annelerin "Anneler Günü'nü" kutlayan Gezi davası tutukluları, "Konu bizler değiliz! Asıl mesele güzel ülkemizde insanlık, vicdan, adalet ve hukuktan en asgari düzeyde dahi bahsedip bahsedilmeyeceğidir" dedi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"25 Nisandan beri seslerini seslerimize katan; adaletsizliğe, kuyruklu yalanlara, hukuk tanımazlığa itiraz eden milyonlarca insanımız umudumuza umut, gücümüze güç kattı.
Başta amansız polis şiddetiyle evlatlarını yitiren Gezi Anneleri olmak üzere tüm annelerin ve canımız annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutlarız…
Önceki dönem cumhurbaşkanlarından, kendi elleriyle poster yapan gençlere; siyasal parti genel başkanlarından, sosyal medyada itirazlarını dillendirenlere; konuyu gündemde tutan basın emekçilerinden, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerine; aydın, sanatçı ve yazarlardan konuya kulak kabartan tüm insanlara selam ve teşekkür ederiz.
Konu bizler değiliz! Asıl mesele güzel ülkemizde insanlık, vicdan, adalet ve hukuktan en asgari düzeyde dahi bahsedip bahsedilmeyeceğidir.
Ya kin ve kibir baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak.
Biz adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve tabii ki Gezi’yi savunacağız.
‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine,
Bu hasret bizim…’"
İşte o açıklama:
Bakırköy ve Silivri'den kamuoyuna ortak mesajımız: “Ya kin ve kibir baskın olacak, ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak. Biz adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve tabii ki Gezi’yi savunacağız.” pic.twitter.com/uOZcLNO8zH— Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) May 8, 2022
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