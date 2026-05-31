Gezi Direnişi 13 yaşında

İstanbul’da başlayıp kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Gezi Direnişi’nin üzerinden 13 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı yurttaşların başlattığı protestolar, milyonlarca kişinin katıldığı kitlesel eylemlere dönüştü. Milyonlarca kişinin katıldığı eylemlerde Mehmet Ayvalıtaş (19), Abdullah Cömert (22), Ethem Sarısülük (26), Ali İsmail Korkmaz (19), Ahmet Atakan (23), Berkin Elvan (14), Medeni Yıldırım (18) ve Hasan Ferit Gedik (21) yaşamını yitirdi.

Gezi Direnişi’nin yıldönümünde Cumhuriyet’e konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “Gezi’nin 13. yıldönümü, tekrar aynı acıyı yaşayacak, tekrar aynı ateş yüreğimize düşecek. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda her sene yaşam ödülü veriyoruz. Eskişehir’e canım yana yana gideceğim. Ali İsmail Eskişehir’e çok severek gitmişti. Ağabeyinin mezun olduğu üniversiteye gitti ama maalesef eğitimini bitiremeden canlı değil de tabutla memleketimize getirdik. Bu canımı çok yakıyor” dedi. “Ali’yi yaşatmaya çalışıyoruz” diyen Korkmaz, “Ali İsmail eğitmen olacaktı. Çocukları eğitecekti ama maalesef katiller buna izin vermedi. Ali İsmail gibi eğitim gören çocuklarımıza destek vererek, burs desteği sağlayarak vakıfta gençlerimizle birlikte olarak Ali İsmail’i yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da bir nebze bizi ayakta tutuyor. Evlatlarımız katledildi. Çocuklarımız bir şey istemiyordu. Özgürce yaşamak istiyorlardı. Düşüncelerini özgürce ifade edebilmek için mücadele ediyorlardı” açıklamasında bulundu. Korkmaz ayrıca 2 Haziran’da Eskişehir’de bir anma yapacaklarını açıkladı.

KARAR UYGUNLANMADI

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden dört yıldır, iş insanı Osman Kavala ise yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde. Gezi davası avukatlarından Akçay Taşçı, “Gezi dosyasındaki hükümlüler açısından Kahraman hakkında verilmiş ihlal kararı var. Kahraman’a verilen ceza arasında bir illiyet kurulamadığı için yeniden yargılama yapılması gerektiğine dair bir ihlal kararı verildi. Fakat bu karar uygulanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala hakkında verdiği bir karar var. Yine uygulanmadı. Atalay hakkında henüz Gezi dosyası üzerinden verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararı yok ancak milletvekili olmasına rağmen tahliye edilmemesine ilişkin bir karar var. Bu da uygulanmadı” dedi.

TUTUKLU KAHRAMAN: TÜRKİYE UMUDUNU KORUYOR

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Cumhuriyet’e Gezi’nin yıl dönümünde mesaj yolladı. Kahraman, “13 yılın ardından, Gezi’den geriye benim için kalan en önemli ders; toplumsal itirazların demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, akıl, bilim, diyalog ve adaletle karşılanmasının ülkemizin geleceği açısından vazgeçilmez olduğudur. Adaletin herkes için güvence oluşturduğu, farklılıkların çatışma nedeni değil ortak zenginlik olarak görüldüğü bir Türkiye umudunu koruyor; sağduyunun, hukukun ve demokratik değerlerin yol göstericiliğine güvenmeye devam ediyorum. Bugün, Silivri’de tutuklu geçirdiğim beşinci yılın içindeyim. Hakkımda Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği adil yargılanma hakkı ihlali kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını, uygulanmasını ve yeniden yargılanmak üzere tahliye edilmeyi bekliyorum“ dedi.