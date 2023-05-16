CHP'de hareketli saatler: Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:46

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:44

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurdu.

ANKARA'DA SICAK SAATLER

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek.

Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE HAREKETLİLİK

En yoğun noktalardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi oldu.

Canlı yayında genel merkezdeki son durumu aktaran Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, "CHP'deki sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı. CHP'de ikinci tura ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. CHP, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya 169 milletvekilini taşıdı. Listelerde diğer partilerin vekilleri de var" dedi.

SINAN OĞAN İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

"Merak edilen konulardan bir tanesi Sinan Oğan..." diyen Paşayiğit, "Buradaki kurmaylar Sinan Oğan'la iletişim halinde olduklarını söylüyorlar. Diplomasinin yürüdüğünü ifade ediyorlar. Önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde olduğu anlarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da merkeze geldi. Kılıçdaroğlu burada belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı.

Paşayiğit, planlanan kampanyaya ilişkin "Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak. Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak" bilgilerini verdi.

DİĞER TOPLANTI MYK ÜYELERİ İLE

Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının ardından da MYK üyeleriyle toplandı.

ONURSAL ADIGÜZEL İSTİFA ETMİŞTİ

Seçim süreçlerinde verilerin girişini organize eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden ayrıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.