Gezi eylemleri sırasında 'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım: 'İnandığım doğruların takipçisi ve temsilcisi olmak için CHP'den milletvekili aday adayı oldum'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:05

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:15

2013'teki Gezi eylemleri sırasında Beşiktaş'taki Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiği iddia edilmiş, bugüne kadar konuyla ilgili hiçbir kanıt ortaya konmamasına karşın, iddia Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidar mensupları tarafından da dile getirilmişti. Söz konusu caminin müezzini Fuat Yıldırım, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” demişti. Bu çıkışı sonrası başka bir camide görevlendirilen ve Terörle Mücadele Şubesi'nde 8 saat sorgulanan müezzin Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Müezzin Fuat Yıldırım, neden CHP’den milletvekili aday adayı olduğuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

"İnandığım doğruların takipçisi ve temsilcisi olmak için CHP'den aday adayı oldum” diyen Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

DAİMA ADALET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK ARAYANLARIN YANINDA OLACAĞIM: ''İnandığım doğruların takipçisi ve temsilcisi olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum. İnsani ve İslami değerlerin dayandığı 2 temel esas var: Biri adalet, diğeri ise doğruluk ve dürüstlüktür. Bunu arayan ve şayanların daima yanında olacağım. Yer ve gök bunlarla ayakta durmaktadır. Kendi yaşamımda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da özellikle bu iki değer, hayatımın vazgeçilmezi olarak devam edecektir.''

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖYLEM VE EYLEMLERİ, AYNI ORTAK PAYDADA BULUŞTUĞUMUZU GÖSTERDİ: ''Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu söylem ve eylemler, aynı ortak paydada buluştuğumuzu gösterdi. Kendilerinin ve çok değerli yol arkadaşlarının en sıkıntılı zamanlarımda daima yanımda olmaları, bir insan olarak beni derinden etkiledi. Adalet ve doğruluk ilkelerinin hayatımızda daima yer bulması için çıktığımız yolda, bu yolu, onlarla beraber yürümeye karar verdim. CHP’nin yeni yüzünde herkesin ve her kesimin kucaklama çabaları halkımızda çok önemli karşılık bulduğu gibi, bugün bendenizin de bu karar vermesinde en önemli etken olmuştur.''

MİLLETİMİZİN HER BİREYİ, ŞEFKATLE VE ADİLCE KUCAKLANMAYI BEKLEMEKTEDİR: ''Milletimizin her bireyi, bugün şefkatle ve adilce kucaklanmayı beklemektedir. Bunlar gerçekte, evrensel insani değerler olarak karşımızda durmaktadır. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyen Şeyh Edebali, 'Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü' diyerek, 'Yetmiş iki milleti bir gören' Yunus Emre, 'Gel, kim olursan ol, yine gel' diyen Mevlana ve 'Bu âlemde bütün varlıkla, bir çeşit kardeşliğimiz var' hakikati ile bırakın insanı, her şeyi kucaklayan yol göstericilerimiz var. İşte Anadolu’muz asırlarca bu maya ile mayalanmıştır. Yaşadığımız asrın felaketinde de milletimiz özündeki bu gerçeği tek yürek, tek bilek olarak ortaya koymuştur. Bu vesile ile deprem ve sel felaketlerinde şehit olanlara Yüce Allah’tan rahmet, kederli aile ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.''

BİZLER, BİRBİRİMİZİN KURDU DEĞİL, YURDU OLMAYA KARARLI VE SEVDALIYIZ: ''Bugün biz de 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin yoldaşları olarak; milletimizi kutuplaştırmadan kucaklaştıran, 'Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz' diyen Yunusumuzun hatırlatmasını hiçbir zaman unutmadan yaşayacağız. Bizler, birbirimizin kurdu değil, birbirimizin yurdu olmaya kararlı ve sevdalıyız. Yal da bu anlayış ve samimiyetle devam edeceğiz inşallah.''