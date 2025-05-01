Gezi Parkı soruşturması kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıl hapis istendi: O dönem çalışmadıkları da iddianamede

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

ID İletişim’in kurucusu olan ve onlarca ünlü oyuncunun menajerliğini üstlenen Barım, Gezi sürecinde sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve “örgütlü kalkışmanın parçası” olduğu iddiasıyla yargılanıyor.

İddianamede Barım’ın, Gezi eylemlerine sahada aktif olarak katıldığı, temsil ettiği oyuncuları örgütlediği ve Mehmet Ali Alabora ile Osman Kavala gibi isimlerle irtibatlı olduğu ileri sürüldü. Savcılık, Barım’ın “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede yer alan ayrıntılar ise dikkat çekiyor. Cumhuriyet söz konusu oyuncu ve sanatçıların o dönem çalıştığı ajansların bilgilerine ulaştı. Buna göre iddianamede Barım’ın Gezi döneminde menajerliğini yaptığı ve eylemlere katılmaları için çağırdığı iddia edilen bazı isimlerin o dönemde Barım’la profesyonel ilişkilerinin olmadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

İddianamede, Barım’a bağlı olduğu öne sürülen 68 oyuncunun isimleri ile Gezi sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları yer aldı. Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin eylemlere katılımı, savcılık tarafından Barım’ın “örgütleyici rolüne” dayanak olarak gösterildi. İddianamede, Barım’ın tutuklu iş insanı Kavala ile Gezi sürecinde defalarca iletişim kurduğu iddia edildi. Barım Kavala’yı yalnızca bir film galasında tanıdığını ve eylemlerle ilgili bir temaslarının olmadığını beyan etti. Kavala ise avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Barım ile görüşmelerinin Gezi protestoları bittikten sonra başladığını, savcılığın delil diye sunduğu konuşmaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

Kavala, “Bu dosya Gezi’nin tarihsel gerçekliğini tahrif etme çabasının yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı. Savcılık, Gezi sonrası gelişen mahalle forumlarını da “örgütlü faaliyet” olarak değerlendirdi. Forumlar koordinasyonu içinde yer alan bazı isimlerin Kavala’ya rapor sunduğu ve eylemleri onun yönlendirdiği öne sürüldü. Barım’ın bu yapılarla dolaylı olarak ilişkili olduğu iddia edildi. İddianamede ayrıca, Mehmet Ali Alabora’nın sahnelediği Mi Minör adlı tiyatro oyunu, protestoların “provası” olarak yorumlandı. Alabora hakkında halen yakalama kararı bulunurken eşi Ayşe Pınar Alabora ve yazar Meltem Arıkan da sanıklar arasında yer alıyor. Barım savcılıktaki ifadesinde tüm suçlamaları reddetmişti. Sanatçıların bireysel iradeleriyle anayasal haklarını kullandığını belirtmişti.