Gezi Parkı’nda akılalmaz olay: Başına ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Taksim Gezi Parkı’nda oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın başından yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan ağaç parçaları kaldırımda toplanırken, çevrede önlem alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:38
Gezi Parkı’nda akılalmaz olay: Başına ağaç dalı düşen kadın yaralandı
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü parkta dolaşan bir kadın, bir süre sonra oturmak istedi. Dakikalarca oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Başına çarpan parçası kırılarak etrafa saçılırken, kadın ise bayıldı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan özel güvenlik görevlileri ve belediye görevlileri de dalları kaldırımda toplayarak çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Yurttaşlar ise bir noktadan diğer noktaya yoldan yönlendirildi.


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