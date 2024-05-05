Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kumlu ilçesine dahil olmak için bugün sandık başına gitti.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 19:31
Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı
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Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan yurttaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne başvuruda bulundu.

Başvurunun olumlu karşılanması üzerine mahalle sakinleri bugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına gitti. Yurttaşların oy verme işlemleri saat 17.30'da tamamlandı.

Toplam 780 seçmenin bulunduğu mahallede yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçe belirlenecek.


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