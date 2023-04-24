Gezi tutsağı Hakan Altınay: MHP ve AK Partili öğrencilerim de, bu davanın hukukla ilgisi olmadığını söyledi!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:05

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:06

Gezi Davası'nda verilen tutuklama kararlarının yarın itibarile birinci yılı geride kalırken, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan akademisyen Hakan Altınay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel, bugünkü yazısında, Hakan Altınay ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

"SOROS TÜRKİYE'YE HER GELDİĞİNDE BAKANLIK ONAYIYLA VIP'TEN GEÇTİ"

Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan ve 2001’deki kuruluşundan 2009’a kadar Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Genel Müdürlüğünü yapan Hakan Altınay, Soros ile ilişkilendirilerek suçlu ilan edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Burada birden fazla mesele var: Birincisi komplo teorilerinin yaygınlığı, cazibesi. Günümüz dünyası yeterince güven üretemiyor. Böyle olunca da komplo teorileri cazip oluyor. Covid konusunda Bill Gates’i suçlayan, ondan şüphelenen geniş bir kesim vardı Amerika’da, hatırlarsan. Oysa ki komplo teorileriyle siyasal analiz yapmak zor, iddianame yazılması, insanların suçlanması ise tamamen kabul edilemez. İkincisi Gezi’den sonra da AK Partili bakanlar Açık Toplum Vakfı temsilcileriyle görüşmeye, görüşmelerini kendi Twitter hesaplarından, bakanlık sitelerinden duyurmaya devam etti. Soros Türkiye’ye her geldiğinde bakanlık onayıyla VIP’den geçti. Üçüncü ve en garibi, benim Vakıf’taki genel sekreterliğim 2009’da sonlandı. Dolayısıyla Açık Toplum ile uğraşmak için beni seçtilerse, bayağı saçma bir şey yapmışlar."

"YURTDIŞINDAN FON ALIMIN AK PARTİ KOLAYLAŞTIRDI"

2018’de Türkiye şubesini kapatan Enstitü'nün fon alımı üzerinden hedef gösterildiğini, ancak yurtdışından fon alımını kolaylaştıranın da AKP olduğunu hatırlatan Altınay, şöyle konuştu:

"Ben 2018’deki kapanma kararının bir parçası değildim ama bence doğru yaptılar. Eğer bir yerde istenmiyorsanız, orada olmanın bir manası yok. Dünyada da bir yabancı fon endişesi var. Bu bazen paranoya düzeyine ulaşıyor. Belki bazı temel gerçekleri hatırlatmak lazım; yurt dışından fon alımını kolaylaştıran AK Parti hükümetidir. Eğer şimdi bunun yararsız ya da zararlı olduğunu düşünüyorlarsa, kanunu hemen değiştirebilirler. Bunu yaparken şunu da aklımızda tutalım: fen liseleri de bir yurtdışı fonla kurulmuştur, Robert Kolej de. Bu okulların mezunları olmasa bugün çok gurur duyulan savunma sanayi nerede olurdu? Egemen ve bağımsız bir ülke olarak, Türkiye dilediği zaman yurtdışından fon gelmesini yasaklayabilir. Türkiye dış fon meselesini etraflıca tartışmalıdır. Ama yasak olmayan, bu hükümetin kolaylaştırdığı bir şeyi gayrimeşru gibi göstermek sağlıklı ve gerekli bir toplumsal muhakemeyi engeller."

Altınay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın da Robert Kolej mezunu olduğunun hatırlatılması üzerine, "Ama mesele sadece Selçuk Bey değil… bu sanayideki en önemli 500 kişiyi alalım ve özgeçmişlerinde Fen Liseleri, Robert Kolej olanları çıkaralım. Bakalım geriye ne kalacak" dedi.

"BU YALAN TUTMADI, TUTMAZ"

"Batı ajanı" olduklarına ilişkin gerçekdışı iddialara birilerinin inanması gibi bir endişesi olmadığını ifade eden Hakan Altınay, şunları kaydetti:

"Ben Şubat 2003’de Amerika’nın gayrimeşru ve illegal Irak işgaline Türkiye katılmasın diye yürüyüş yapıyordum. Amerikan petrol şirketleri insanlığa karşı suçlardan yargılansın diye uğraşan, Financial Times gazetesinde Obama ACLU Başkanı gibi gelip Dick Cheney gibi davranıyor diyen benim. Avrupalıların Gladstone ve benzeri oryantalizmleriyle yüzleşmesini talep eden de benim. Silivri’de beni sadece CHP’li değil, MHP’li, Hüda-Par’lı, HDP’li öğrencilerim de ziyaret ediyor. Dolayısıyla bu yalan tutmadı, tutmaz."

Altınay, MHP'li öğrencilerinin davaya ilişkin düşüncülerini ise şöyle aktardı:

"Bu öğrenciler avukat olan mezunlar. Avukat olarak gelebiliyorlar. Avukat olmayan öğrencilerin ziyarete gelmesi ne yazık ki mümkün değil. MHP’li arkadaşımız da bu davanın hukukla hiçbir ilgisi olmadığını hep söyledi. Böyle diyen, bunu kamuoyuna açık şekilde yapan AK Partili mezunlarımız da var."