Gezi tutuklusu Kahraman’ın doğum günü ailesi ve dostlarıyla kutlandı: İyi ki doğdun Tayfun!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:12

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:33

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilen ve Silivri Cezaevi’nde 384 gündür tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, yarın 42’nci yaşına merhaba diyecek. Kahraman'ın doğum günü bugün Maçka Parkı’nda ailesi ve arkadaşları tarafından kutlandı. Kahraman’ın dostları, “14 Mayıs’ta doğum günün ile bahar gelecek. Hepimiz seni çok özledik, iyi ki doğdun Tayfun” yazılı pankart açarak doğum günü mesajı yayımladı.

14 MAYIS'IN ÖNEMİ

Cumhuriyet’e konuşan Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, 14 Mayıs’ın önemine dikkat çekerek, “14 Mayıs hem bizim için hem ülke için güzel günlerin takvim yaprağının birleştiği bir gün. Bir taraftan Tayfun’un doğum günü bir taraftan anneler günü, bir taraftan da demokrasi günü olarak tarihe geçeceğine inanıyoruz. Tutukluluğunun 383’ncü gününde hem Tayfun’a hep beraber bir hediye vermiş olacağız hem de 14 Mayıs’ların bundan sonra artık farklı bir şekilde anılacağını düşünüyoruz. Seçim sonrasında beklentimiz hukukun, adaletin yasalara göre herkese eşit bir şekilde işlediği, özgürlüğün kardeşliğin ülkemizde yeniden kurulduğu bir dönemin başlangıcı olacak. Yargı tekrar bağımsız, yasalara göre işlediğinde Tayfun ve diğer tüm arkadaşlarımıza, adaletsizce siyasi rehin olarak tutsak edilen herkese özgürlüğün geleceğini umuyoruz” dedi.

ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ

Kahraman’ın üniversiteden hocası Teoman Tekkökoğlu ise Kahraman’ın üniversitede başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, “Tayfun ve arkadaşları Şehircilik Tarihi dersinde hazırladıkları ödevleri hiç unutmam. Çok başarılı bir dönemin çok başarılı bir öğrencisiydi. Çevreyi korudukları, anayasanın ödev olarak verdiği görevi yerine getirdikleri için şu anda tutuklular. Bu çok acı. Tayfun ve tutuklu arkadaşları maalesef insan hakkı olarak çevre hakkını korudukları için tutuklu yaşıyorlar. Umarım 2 gün sonra bu süreç sona erecek, tez vakitte bu arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşacaklar” dedi.

KAHRAMAN'DAN TEŞEKKÜR

Kahraman ise cezaevinden gönderdiği mesajda doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Bugün bana hayatımda aldığım en güzel hediyeyi vereceksiniz. Sadece benim değil, 86 milyonun Demokrasi Bayramı olacak bugün. Memleketimize en çok hasretini çektiğimiz demokrasi, adalet, özgürlük ve kardeşlik hakim olacak. İyiler kazanacak, Biz Kazanacağız. Benim için her güzel şeyin bir takvim yaprağına sıkıştığı bu günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Güzel günler çok yakın. Bahar geldi, hoş geldi. Çok yakında aranızda olmak dileğiyle Silivri’den sevgi ve selamlarımla”