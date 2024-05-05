Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, kızının fotoğrafıyla Hıdırellez'i kutladı
Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman, kızı Vera'nın fotoğrafını paylaşarak Hıdırellez'i kutladı.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman, Hıdırellez mesajı paylaştı.
Tayfun Kahraman’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:
"Dileğimi asacağım bir gül ağacım olmasa da; darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu bugün hepimizin duaları kabul, muratları gerçek olsun diliyorum.
En başta sofralarımıza bereket, başımızı sokacağımız sağlam evlerde ailelerimizle huzurla, güvenle ve mutlu yaşamamızı diliyorum. Zor zamanlarda hepimize kuvvet, hastalarımıza acil şifa ve evlat acısı çeken şehit ailelerimize metanet diliyorum. Gazze'li masumların yaşadığı zulmün son bulmasını, insanlığın unutmaya yüz tuttuğu barış ve sevgi ikliminin bir an önce tüm dünyada egemen olmasını diliyorum.
Bu baharın adı umut olsun. En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun."
Dileğimi asacağım bir gül ağacım olmasa da; darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu bugün hepimizin duaları kabul, muratları gerçek olsun diliyorum.— Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) May 5, 2024
En başta sofralarımıza bereket, başımızı sokacağımız sağlam evlerde ailelerimizle huzurla,… pic.twitter.com/79odxsgsQl
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