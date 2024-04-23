Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'dan '23 Nisan' mesajı: 'Tüm çocuklar için kalbim kırık'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.04.2024 - 09:42

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı paylaştı.

Kahraman’ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“İki yıldır haksız ve hukuksuz olarak tutuklu bulunduğum Silivri’de ikinci defa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun komuta merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu anlamlı günün 104. yıl dönümünde ulusal egemenliğin ancak gerçek adalet ve demokrasi ile mümkün olduğunu yeniden hatırlamamız gerektiğine inanıyorum.

Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, dünyanın tüm çocukları için çalışma ülküsüyle yetiştirilmiş bir Cumhuriyet genci olarak, başta Gazze’de can veren masumlar olmak üzere, dünyadaki adaletsizliklerin bedelini ödemek zorunda kalan tüm çocuklar için kalbim kırık.

Ülkemin hak ettiği adalet ve özgürlüğe kavuşacağına, Ortadoğu’da barışın hâkim olacağına inancımı yitirmeden; başta kızım Vera olmak üzere tüm çocuklara bugünkünden daha güzel bir dünya bırakmak için her koşulda çalışacağıma söz vererek, bayramlarını kutluyorum.

Yaşasın Türk Milletinin egemenliği, yaşasın Cumhuriyet! Tüm dünya çocuklarının mutluluğun resmini çizeceği bir gelecek için yaşasın özgürlük!”