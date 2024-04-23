Meteoroloji açıkladı: 23 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:18

Güncelleme: 23.04.2024 - 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 15°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık