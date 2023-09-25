'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı

Türkiye’deki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan 'Gıda Dedektifi isimli sayfanın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:24
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı
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Sosyal medyafa gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından duyurulan gözaltıda davanın taraflarına tebliğ edilmediği iddia edildi.

Sayfanın paylaşımı şu şekilde:

“Bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz. #gıdadedektifi"


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