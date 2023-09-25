'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:24

Güncelleme: 25.09.2023 - 20:24

Sosyal medyafa gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından duyurulan gözaltıda davanın taraflarına tebliğ edilmediği iddia edildi.

Bir firmanın açtığı "hukuk" davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz.#gıdadedektifi — Gıda Dedektifi (@gidadedektifi_) September 25, 2023

Sayfanın paylaşımı şu şekilde:

“Bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz. #gıdadedektifi"