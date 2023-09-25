Son dakika... 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 22:34

Güncelleme: 25.09.2023 - 22:34

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Özsoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Sayfadan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır."

Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır.

Suçlamaya konu paylaşımlar ektedir.#gıdadedektifi https://t.co/kBxH3sPYku — Gıda Dedektifi (@gidadedektifi_) September 25, 2023

NE OLMUŞTU?

"Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. ‘Gıda Dedektifi’ hesabından duyurulan gözaltıda davanın taraflarına tebliğ edilmediği iddia edilmişti.