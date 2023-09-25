Son dakika... 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Gıda sektörüne ilişkin paylaşımlarıyla bilinen ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 22:34
Son dakika... 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı
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Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Özsoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Sayfadan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır."

NE OLMUŞTU?

"Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. ‘Gıda Dedektifi’ hesabından duyurulan gözaltıda davanın taraflarına tebliğ edilmediği iddia edilmişti.


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