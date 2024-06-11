Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi

Gaziantep Şehitkamil’de gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak 20 ton gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:34
Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenledikleri denetimlerde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gıda ihlalleriyle karşılaştı.

Denetim ekipleri, işyerinde bozulmuş, kokuşmuş, böceklenmiş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş gıda ürünleri buldu. Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ve yem olarak dahi değerlendirilemeyecek durumdaki toplamda 20 ton gıda ürününe el konuldu.

Ele geçirilen ürünler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi.

İşyerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi ve Şehitkamil Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin ilgili maddesi-fıkrasına aykırı olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildiğinden yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak devam ettirecek.


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