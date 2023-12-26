Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:01

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:02

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nı ziyaret edip, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen gıda denetimlerine dair bilgi aldı. Laboratuvarda görevli personelle görüşen Bakan Yumaklı, ardından açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretim kadar, tarımsal üretimin güvenilirliğinin de sorumlulukları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda da gıdadaki denetim sürecimizin en önemli süreçlerinden biri olan analizle alakalı işlemleri yapan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'mızın önündeyiz. Burası, ülkemizdeki kamu ve özel sektördeki toplam 147 akredite gıda kontrol laboratuvarından bir tanesi. Burada 19 yıl önce 3 farklı analizle başlayan analiz işlemleri çalışmaları, şu an 262 farklı analizle devam etmekte. Ankara laboratuvarımız, sadece yurt içine değil, aynı zamanda yurt dışına da hizmet vermeye başladı.

Buradan gelen analiz taleplerini de yerine getirmekte. Bu altyapısı ile sadece bir gıda analizi laboratuvarı değil burası. Bakanlık ve özel laboratuvar personellerine analiz eğitimi, yine Gıda Ar-Ge çalışmalarına dönük çalışmalara adeta bir okul ve sektörün diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanıma sahip bir analiz laboratuvarımız."

'1,2 MİLYON ÜZERİNDE RUTİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Daha önce de belirtmiştik. Yaklaşık 1,2 milyonun üzerinde rutin denetim gerçekleştirildi. Ayrıca bunların dışında da yine sektörel denetimlere başladık. Bu sektörel denetimleri de devam ettiriyoruz. Buralardan alınan numuneler de kamuya ait 40 akredite gıda kontrol laboratuvarlarına analiz ediliyor. Son 21 yılda hem mevzuat açısından, hem denetim, hem de akredite analiz yapma konusunda ülkemizin kabiliyetlerinin geliştiği muhakkak. Burada en önemli husus, yine gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemi. Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi tolerans söz konusu değil. Hatta öyle ki son dönemlerde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem özel laboratuvarların denetimleri söz konusu" diye konuştu.

'17 BİN 652 UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ'

Bakan Yumaklı, bu yıl yapılan denetimler hakkında, şöyle dedi:

"Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 adet uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi ve 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bugün de farklı bir eş zamanlı denetim programına başlıyoruz. Pazar günü, yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, bugünden itibaren ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı bir denetim programına başlıyoruz. Bu denetim 1 hafta süreyle devam edecek. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için hem ben hem arkadaşlarımız, büyük bir çaba içerisinde. Bu çaba elbette sonuçlarını gösteriyor bizlere. Özellikle son dönemlerde vaka sayılarında ya da sonuçlarda gözle görülür bir düşüş söz konusu.

Ancak biz buradan bu çağrımızı yineleyelim. Sadece bizler değil, en çok inandığım ve güvendiğim halkımız da yine birer gıda denetçisi. Dolayısıyla, halkımızın da rastlamış olduğu, tespit etmiş olduğu ya da gözlemlediği herhangi bir uygunsuzluğu bizlere yayınlamış olduğumuz iletişim vasıtalarıyla bildirmelerini kendilerinden istirham ediyoruz. Bize gelen tüm ihbarların tamamını değerlendiriyoruz. Bizler için son derece kıymetli. Halkımız, eğer bizlerle güvenilir gıda ile alakalı adeta birer gönüllü denetçi olur ise gerçekten bu konuyu kötüye kullanan kişilere göz açtırmamış olacağız."