Gıda fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor

21 Eylül 2021 Salı, 16:05

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Eylül 2021 sonuçları açıklandı.

Eylül ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 37,6 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarında eylülde yüzde 2,1 oranıyla devam eden zam sağanağı; açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelir ve dolayısıyla harcamayla yaşamak zorunda olan yurttaş sayısını artırmaya devam ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücü zamlar karşısında aydan aya azalıyor.

EKMEK FİYATLARI BELİRLEYİCİ ROLDE

Eylülde gıda fiyatlarındaki artışta ekmek fiyatları belirleyici oldu.

Ekmek, un, bulgur fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 1 oranında azalış yaşanan eylülde süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 1,9 oranında azaldı. Yağ fiyatlarında geçen yılın son aylarından başlayan artış trendi zeytin yağı fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle eylülde yerini düşüşe bıraktı.

YÜZDE 37,6 ARTIŞ

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Eylül 2020’ye göre) yüzde 37,6 oranında artış gözlendi.

Bu yıl eylülde geçen yılın eylül ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 36,8, et-balık fiyatlarında 22,4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28,7 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 48,2 oranında arttı.