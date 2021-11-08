Gıda sektöründe yeni kriz: Yetişmiş garson

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Salgın döneminde yaklaşık 10 milyon çalışandan 2 milyonunun sektörden koptuğunu belirten sektör temsilcileri, sektöre çalışan ilgisinin azaldığını açıkladı. Ekim ayında bu konuda bir araştırma yayımlayan iş bulma platformu 24saatteiş.com Kurucu Ortağı Mert Yıldız, çalışma saatlerinin uzun olması nedeniyle bu sektöre iş başvurularının azaldığını söyledi. Ankete göre iş başvurularının oranının yüzde 18’den yüzde 14’e gerilediğini belirten Yıldız, araştırmada ortaya çıkan sonuçları şöyle özetledi:

En düşük saatlik ücret bu sektörde. Adaylar maaşlar eşitken diğer sektörleri tercih ediyor.

Adaylar ailelerinden finansal destek aldıkları için ilanlardaki maaşa dikkat ediyor.

Adayların maaş beklentileri ve şirketlerin teklifleri arasındaki fark açılıyor.

Restoranların 3 yıl sonra garson bulamama sorunu ile karşı karşıya kalacaklarını da söyleyen Yıldız, “sektör mensuplarının acil reaksiyon alması gerekiyor. Yeme içme sektöründe temel bir sorun var. Kiralardan tutun dağıtıcılara verilen komisyonlara kadar her alanda müthiş bir maliyet var” dedi.

Sektörde büyük bir kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını söyleyen Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte yoğun bir iş potansiyeli ortaya çıktığını ancak bu kısıtlamalarda kaybedilen elemanların tekrar sektöre kazandırılamadığını belirterek “Özellikle servis elemanı konusunda bu eksikliği yaşıyoruz. O alanda maaş dışında bir de bahşiş vardı ama kapanma döneminde onu kaybettiler. Onun için tekrar kapanma korkusu yaşayan servis çalışanları sektörü terk etti ve geri gelmeye de korkuyor” dedi.

ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI

Üniversitelerin gastronomi bölümlerine açık çağrıda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise “İtalya’dan sonra en fazla gastronomi bölümünün bulunduğu ülkelerden birisiyiz ama maalesef bu bölümlerden mezun olanların birçoğu sektörde iş bulamıyor. Çünkü sektöre uygun eğitimler verilmiyor. Gelin müfredatı ortak hazırlayalım ve biz bu okullardan mezun olanlara iş garantisi verelim. Çünkü gerçekten kalifiye eleman yetiştirmek uzun bir süreç” dedi.

Bingöl, gençlerin sektöre ilgisinin kaybolmasında işçilik fiyatlarının da etkisinin olduğunu aktardı.