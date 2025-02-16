'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın' demişti: Sağlık Bakanlığından AKP'li vekilin skandal sözlerine açıklama

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:44

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:45

AKP'li vekil Gökhan Sarıçam'ın 10 Şubat'ta Kırşehir'de bir açılışta yaptığı skandal açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Sarıçam açıklamasında, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

AKP'li vekilin skandal açıklamaları kamuoyunda tepkilere neden olurken Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.

Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz."