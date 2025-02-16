AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'dan skandal sözler: 'Memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın'
AKP'li vekil Gökhan Sarıçam'ın, 10 Şubat'ta Kırşehir'de bir açılışta yaptığı skandal açıklama gündem oldu. Sarıçam, konuşmasında, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmezken; AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'dan adeta şiddeti normalleştiren ifadeler geldi.
Sarıçam, "Memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın" dedi.
SKANDAL İFADELERİ GÜNDEM OLDU
AKP'li vekil Gökhan Sarıçam'ın 10 Şubat'ta Kırşehir'de bir açılışta yaptığı skandal açıklama sosyal medyada gündem oldu.
Sarıçam, buradaki konuşmasında, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullandı.
Söz konusu videoya sosyal medyada tepki yağdı.
Etiketler: #sağlık çalışanları #AKP #Gökhan Sarıçam
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