'Gidin söndürün' demişti: Oğlunun ateşe verdiği evde yanan kadın, yaşam savaşını kaybetti

05 Temmuz 2022 Salı, 15:39

Edirne'de, oğlu Ünal Deniz (43) tarafından ateşe verilen evde vücudunda ikinci derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Saliha Birincibubar (60), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde hayatını kaybeden Birincibubar, Edirne'de toprağa verildi.

BENZİN DÖKÜP KAÇTI

Olay, 20 Haziran'da Edirne'de Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi.

Annesi Saliha Birincibubar ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi. Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Ünal Deniz daha sonra kaçtı.

Evden alevlerin çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen Birincibubar, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

TUTUKLANMIŞTI

Polis, olayın ardından "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçan Ünal Deniz'i yakaladı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır, yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal Deniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

ANNE KURTARILAMADI

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavisi süren anne Saliha Birincibubar ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölüm haberini alan yakınları üzüntüye boğuldu. Birincibubar için bugün öğle namazından sonra Edirne'de Hasan Sezai Dergahı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenden sonra Birincibubar Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.