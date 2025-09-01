Giray Altınok'tan 'Kerem Aktürkoğlu' göndermesi: 'Yerde bulacağım büyücü bu kadar olur'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takımda Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Hakan Safi, havalimanından açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu transfer sürecinin zorlu olduğundan bahsederek şunları kaydetti:

"Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız sözlerinin devamında ise Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken sözler kullandı.

"Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" diyen Kerem, "Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kerem'in özellikle 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim' sözü sosyal medyada geceye damgasını vurdu.

Galatasaraylı birçok taraftar ve spor basının önemli isimleri milli futbolcuya bu açıklama dolayısıyla sert eleştiriler yöneltti.

GİRAY ALTINOK'TAN OLAY GÖNDERME

Bu isimlerden biri de, Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu Giray Altınok oldu.

Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi öncesi "Büyücüm var, yolun açık olsun" paylaşımı yapan Giray Altınok, Fenerbahçe'ye transferi sonrası da "Yerde bulacağım büyücü de bu kadar olurdu" paylaşımı yaptı.

Altınok'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.