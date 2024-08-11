Girdiği derede kayboldu... Cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde yüzmek için dereye giren Semih Kiliç (36) kayboldu. Kiliç'in, sabaha karşı Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:45
Girdiği derede kayboldu... Cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan Semih Kiliç, saat 02.30 sıralarında kumsaldan geçen Sarısu Deresi'ne girdi.

Bir süre arkadaşlarıyla yüzen Kiliç, sonrasında karanlıkta kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dalgıçları tarafından dere tabanında yapılan aramada, Semih Kiliç'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dereden çıkarılan Kiliç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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