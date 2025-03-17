Giresun Belediyesi devir için dava açtı: Taşbaşı Parkı halkındır, halkın kalacak!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:55

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:25

Giresun’da yönetimin AKP’den CHP’ye geçmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Kültür Mirası” diyerek, yeşil alanıyla Giresunluların gözde buluşma noktalarından Taşbaşı Parkı’na el koydu. El koyulan Taşbaşı Parkı’nın devredildiği “Sultan Selim Hanı Evvel Bin Bayezid Han-ı Sani Vakfı”nın sadece arşiv kayıtlarında bulunan ‘Mazbut vakıf’ statüsünde olduğu öğrenildi.

Taşbaşı Parkı’ndan adliye binasına kadar yurttaşlarla yürüyen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse parkın tekrar belediyeye geçmesi için tapu iptal ve tescil davası dilekçesini adliyeye sundu. Köse ve Giresunlulara CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de destek verdi.

"KONU CAMİ DEĞİL, ÇÖKME ÇABASI"

Dilekçenin verilmesinin ardından Köse bir basın açıklaması yaptı. Taşbaşı Parkı ile ilgili önemli bir adım attıklarını belirten Köse,"Giresun Belediyesi olarak, hukuksuz bir şekilde elimizden alınan parkın, tapusunun iptali ve yeniden belediyemize devri için dava açtık. Bugün, adliyeye sunduğumuz dilekçe ile halkın parkına sahip çıkma mücadelemizi resmen başlatmış bulunuyoruz.

Taşbaşı Parkı, sadece bir yeşil alan değil halkımızın sosyal yaşamının bir parçası ve cumhuriyet döneminin hatıralarını yaşadığı tarihi bir parktır. Giresun halkının bu parkta anıları, geçmişi ve hakkı vardır. Ancak bugün, bu hakkın hukuksuz bir şekilde gasp edilmesine tanıklık ediyoruz. Burada konu cami değildir. Konu, cami adı kullanılarak halkın duygularını istismar ederek Giresun Belediyesi’ne ait bir alanın üzerine çökme çabasıdır. Hepinizin bildiği gibi, Taşbaşı Parkı’nda bahsedilen yapılardan geriye tek bir iz bile kalmamıştır" dedi.

"MİRASI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ"

Adalet aradıklarının altını çizen Köse, "Giresun halkı, kendi hakkına sahip çıkmak için bir araya gelmiştir. Bu hukuksuzluğun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Çünkü bugün bu park gasp edilirse, yarın yine ne olduğu belirsiz birileri sizin evinize, arsanıza ya da taşınmazınıza eski fotoğraflarla gelip, “Burası tarihi eserdi, buraya tarihi eser yapılacak” diyerek hakkınızı elinizden almaya çalışabilir. İşte tam da bu yüzden buradayız.

Bizler, Giresun’un geleceği için halkın menfaatini gözeterek, adalet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu park, Giresun’un tarihine, kültürüne ve halkına aittir. Bu mirası korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Giresun’a sahip çıkmak, her bir vatandaşımızın hakkını korumak Giresun halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak benim en temel görevimdir" ifadelerini kullandı.

“TAŞBAŞI HALKINDIR HALKIN KALACAK”

Köse son olarak şunları söyledi: "Bu dava sadece Taşbaşı Parkı’nın geleceğiyle ilgili değildir, aynı zamanda Giresun halkının hakkını savunma mücadelesidir. Halkımızla birlikte, parkımızı hak ettiği şekilde geri kazanana kadar hukuki ve idari mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet hukuksuzluğa uğradığımızda kapısını çalacağımız en doğru yerdir. Adalet, ekmek gibi su gibi asli bir ihtiyaç ve Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi mülkün temelidir.

Ben de bu hukuksuz kararın bozularak, halkın parkının halka iade edeceğine inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bu mücadelede benimle beraber attığınız her adım için ayaklarınıza sağlık diyorum. Cesaret gösteren yüreklerinize sağlık diyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Taşbaşı Parkı halkındır, halkın kalacak.”

'ÇOCUKLUĞUMUZ BURADA GEÇTİ'

Taşbaşı Parkı’na sahip çıkmak için toplandıklarını belirten CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise, “Burası, cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan beri, Giresun’un tarihi, kültürel yapısı ve kent dokusuyla bütünleşmiş bir park. Çocukluğumuz burada geçti. Bizden gelecek nesile aktarılması gereken bu parkı alel acele bir vakfa devretmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Taşbaşı Parkı Giresun halkınındır" açıklamalarında bulundu.