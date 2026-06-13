Giresun'da 6 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Menteşe köyünde yalnız yaşayan Ayşe İmat’tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarına köylüler ve yurttaşlar da destek verdi.

Yapılan aramalar sonucunda Ayşe İmat’ın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde İmat’ın vücudunda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cen