Giresun molası kanlı bitti

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları önceki gün Giresun’un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarlarından Ümit Çapkın (43) yaşamını yitirdi.

İddiaya göre işletme sahibi E.T., taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ümit Çapkın ile kardeşi Resul Çapkın (37) yaralandı.

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken Resul Çapkın’ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Samsunpor Kulübü’nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.