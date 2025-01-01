Giresun'da bir kadın av tüfeğiyle katledildi: 5 gözaltı

Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'da bir kadın av tüfeğiyle katledildi: 5 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:30

Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Meşeliyatak köyünde dün gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #112 Acil #giresun #Kadın

İlgili Haberler

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti
Giresun’da panik anları... Tüp patladı, alevlerden son anda kurtuldu!

Giresun’da panik anları... Tüp patladı, alevlerden son anda kurtuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler