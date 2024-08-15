Giresun'da denizde kaybolan çocuk kurtarıldı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:30

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:30

Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy Plajında meydana gelen olayda serinlemek için denize giren 1’i çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 2 kişi denizden çıkarılarak Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Denizde kaybolan 7 yaşındaki çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kalbi durmuş halde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk özel bir hastaneye sevk edildi.