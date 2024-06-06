Giresun’da faciadan dönüldü... Madende iş makinesinin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:38

Edinilen bilgilere göre, Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait kurşun, çinko ve bakır madeninde çalışma yapıldığı sırada iş makinesinin üzerine kaya parçası düştü.

Olayda iş makinesi operatörü R.B. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçi, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.