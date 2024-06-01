Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:19

Güncelleme: 01.06.2024 - 12:19

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler nedeniyle sürücü belgeleri ellerinden alınan kişilerin, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp, haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolapta KKTC ve Gürcistan'da düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan’dan alınma sürücü belgesiyle trafiğe çıkan birçok sürücünün tespiti nedeniyle trafik kontrolleri ve uygulama gerçekleştirildiği bildirilerek, "Sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler sonucunda sürücü belgeleri ellerinden alınan şahısların; Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp ülkemizde kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınmıştır. 6 şüpheliden 1 kişi tutuklanmış, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.