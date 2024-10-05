Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu

Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:53

Güncelleme: 05.10.2024 - 13:53

Tirebolu Ziraat Odası tarafından oluşturulan tim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Örenkaya köyündeki ev, ahır ve metruk binaları ilaçladı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere, kokarcalara karşı önemli bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Havanın soğumasıyla zararlının kışı geçireceği alanlara girmeye başladığını belirten Yaman, bu nedenle tim oluşturarak kahverengi kokarcalara karşı savaş ilan ettiklerini anlattı.

"ÖLECEĞİNİN GARANTİSİ VERİLDİ"

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı da olan Yaman, kokarcaların kışı geçirmek için girmeye çalıştıkları alanlarda imha edileceğine dikkati çekerek, "İlacın 15 gün etki süresi var. Bakanlığımız tarafından ruhsat verilmiş bir ilaç. 15 gün boyunca evin dışına gelen ve ilaca temas eden kokarcaların öleceğinin garantisi verildi. Böylelikle içeriye girmeye çalışan kokarcalar imha edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaman, maliyetin Oda bütçesinden karşılandığını, muhtarların talebi üzerine ilaçlama yaptıklarını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu olarak ilçe ziraat odası başkanlarıyla görüşerek aynı uygulamayı yapmalarını isteyeceklerini dile getiren Yaman, çalışmaların genişlemesiyle zararlıyla mücadelede başarıya ulaşılabileceğini vurguladı.

Yaman, kokarcalara karşı başlattıkları mücadelenin örnek teşkil etmesini istediklerinin altını çizerek, "Savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır ve bu zararlıya karşı başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz çünkü bizim bölgede fındık olmazsa olmazımız, fındığımıza zarar verecek herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız." dedi.

İlaçlama yapılan Örenkaya köyünün muhtarı Ali Kara da kahverengi kokarcaların evlerin dış duvarlarında yoğunluk gösterdiğini söyledi.