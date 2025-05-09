Giresun'da lisede silahlı saldırı: 2 kadın öldürüldü!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:16

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:14

Giresun Merkez'e Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuş'u silahla vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Rana Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan A.T.’yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden kaçan zanlı A.T. (53) ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

ESKİ HÜKÜMLÜYMÜŞ!

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 sayılı kadrolu geçici işçi personeli olan üç personelden 1972 doğumlu şüpheli A.T, iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlarımızdan bir bayanımız rahmetli oldu, diğer personelimizin tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı tüm kalbimle nefretle kınıyorum. Hem Milli Eğitim camiamıza hem okulumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, okulun güvenlik görevlisi A.T., kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş’un borcunu ödememesi nedeniyle maaşına ve banka hesaplarına haciz konulmasından sorumlu tuttu. Borcunu ödemesi konusunda Yonca Çavuş ile tartıştı.

Cinayetin nedeni olarak kefalet borcu anlaşmazlığı gösterildi.