Giresun’da şüpheli paket paniği!

Giresun şehir merkezinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:49
Giresun’da şüpheli paket paniği!
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Giresun'da Gazi Caddesi üzerinde Şeyh Keramettin Camisi önündeki çop kutusunun yanına bırakın şüpheli kutu yurttaşların ihbarı üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Çevredeki işyerlerinin boşaltılmasının ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

Daha sonra şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paket incelenirken kayda değer bir şey bulunamadı. Olayın ardından Gazi Caddesi ulaşıma açıldı.


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