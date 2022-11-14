Ordu'da şüpheli paket paniği!

Ordu'da bir bankın üzerinde duran şüpheli paket, çevredeki yurttaşları korkuttu. Bomba imha ekipleri, şüpheli pakete müdahale etti.

İHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:00
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde şüpheli paket korkuttu. İlçe merkezinde bulunan Bankalar Caddesi'nde bir bankın üzerinde terk edilmiş vaziyette duran paketi gören yurttaşlar polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, trafik ve yaya geçişi engellendi. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Paketin içerisinden bilgisayar parçaları çıktı. 

Paket imha işlemi sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü. 


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