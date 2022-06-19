Giresun'da 'uyuşturucu' operasyonu:10 kişi gözaltına alındı

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

AA
19 Haziran 2022 Pazar, 16:09
Giresun'da 'uyuşturucu' operasyonu:10 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik Piraziz ve Bulancak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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