Giresun’dan Gürcistan’a giden 4 gençten haber yok: Heyelan altında mı kaldılar?

Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamıyor.

Giresun’dan Gürcistan’a giden 4 gençten haber yok: Heyelan altında mı kaldılar?
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:49

Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan haber alınamıyor.

Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılırken, ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.


Etiketler: #giresun #Gürcistan

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