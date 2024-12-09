Giresun’dan Gürcistan’a giden 4 gençten haber yok: Heyelan altında mı kaldılar?
Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan haber alınamıyor.
Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılırken, ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.
Etiketler: #giresun #Gürcistan
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