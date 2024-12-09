Giresun’dan Gürcistan’a giden 4 gençten haber yok: Heyelan altında mı kaldılar?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 00:49

Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan haber alınamıyor.

Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılırken, ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.