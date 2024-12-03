Düzce'de heyelan: 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı.
Hacıyeri ve Hocatman köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolun taş ocağı mevkisinde yaklaşık 50 metrelik kısımda heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucu iki köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı, İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.
İKİ OTOMOBİL DE KAZA YAPTI
Bu arada heyelan sırasında bölgede yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan ekipler, toprak kayması esnasında yoldan geçen araç olup olmadığını araştırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı