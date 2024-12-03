Düzce'de heyelan: 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de heyelan: 2 köy yolu ulaşıma kapandı
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:16

Hacıyeri ve Hocatman köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolun taş ocağı mevkisinde yaklaşık 50 metrelik kısımda heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu iki köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı, İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.

İKİ OTOMOBİL DE KAZA YAPTI

Bu arada heyelan sırasında bölgede yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan ekipler, toprak kayması esnasında yoldan geçen araç olup olmadığını araştırıyor.


Etiketler: #Düzce #Heyelan

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