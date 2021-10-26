Girgin'den Fuat Oktay'a TÜGVA ile Hazine ve Maliye Bakanı soruları

26 Ekim 2021 Salı, 16:43

2022 Yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu teklifinin görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta sunum yaptı, bugün de görüşmelere başlandı. Söz alan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bütçenin 240 Milyar lira faiz ödemesi ve 278 Milyar lira bütçe açığı ile yeni vergi ve zamların habercisi olduğunu söyledi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEDEN SUSUYOR?

Durdurulamayan döviz artışı ve Türk lirasının her dakika değer kaybına uğraması nedeniyle yurttaşın alım gücünün düştüğünü belirten Girgin, "Döviz artışları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı’ndan bir cümle duymuş değildir. Bakan nerede? Niçin konuşmuyor? Yapılanları tasvip etmediği için mi, yoksa ekonomiyi yönetenin aslında kendisi olmadığı için mi?” diye sordu.

KARA KIŞ KAPIDA VATANDAŞ ÇARESİZ

"Kara Kış kapıda. Bu kış halkımız için soğuk geçecek, doğal gaz fiyatları el yakıyor. Kombiyi açmak bir cesaret haline geldi" diyen Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş, arabasına akaryakıt alırken düşünecek, elektriği, kombiyi açarken düşünecek, bu akşam ne pişireyim diye düşünecek ama zamlar halkın sırtına binmeye devam edecek. Sata sata devletin tüm akarlarını kuruttunuz geriye bir tek vergi gelirleri ve vatandaşın cebi kaldı.

TÜGVA’YA AYRILAN KAYNAKLAR GİZLENİYOR MU?

İmtiyazlı ve hesap vermeyen yandaş vakıflara devasa kaynak aktarılıyor. Basına yansıyan TÜGVA belgelerini hepimiz gördük. TÜGVA, kaymakamlıktan hakimliğe astsubaylıktan polis özel harekât atamalarına kadar kurmuş olduğu ağ ile kendi üyelerini devlete yerleştirmiş. İddialara göre, TÜGVA ve Ensar gibi yandaş vakıflara 1106 adet kamuya ait olan yurt binası tahsis edilmiş. Bu bütçede TÜGVA’ya ayrılan kaynaklar nerede? Bütçe Gerekçesi’nin 295. Sayfasında “kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” yer alıyor.

Burada Türkiye Maarif Vakfı var, Yunus Emre Vakfı var, ama TÜGVA, Ensar yok. Bakın elimde aylık bütçe gerçekleşmelerini gösteren “Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu” var. Belki dedik ki, TÜGVA’ya, Ensar’a aktarılan kaynaklar bu tablodadır. Orada da yok!

Bütçe dışına çıkarmak da bir bütçeleme tekniğidir. Hangi harcamaların perdeleneceğinin kararı da burada veriliyor. Bu bütçe gençlerin bütçesi olsaydı, kaynak üniversite kredileri nedeniyle hacizlik olan 280 bin üniversite mezununun borcunu silmek için kullanılırdı, Tügva-Ensar gibi vakıflar için değil!

Aydın'da 25 yaşında atanamadığı için intihar eden Merve Öğretmen’in, 21 yaşında ataması yapılmayan ve intihar eden Kevser Hoca’nın vebali, torpil listeleriyle elemanlarını devlete yerleştiren TÜGVA ve onu destekleyenlerin boynuna!"