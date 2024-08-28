Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 28, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/L9SvxYSS5k
28.08.2024, 19:29:51 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
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