İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu: 'Deprem konusunda en kötü sınavı veren ülke biziz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’a geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve kalabalık bir yurttaş topluluğu tarafından havaalanında karşılanan Zeybek ve İmamoğlu, ilk olarak Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua eden heyet, mezarlara karanfil bıraktı. Zeybek, İmamoğlu, CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba ve TBB Encümeni’nde görevli büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, mezarlık ziyaretinin ardından Adıyaman Valiliği binası içerisinde tahsis edilen geçici Adıyaman Belediyesi’ne geçti.

"DEPREM KONUSUNDA EN KÖTÜ SINAVI VEREN ÜLKE BİZİZ"

Başkan Tutdere tarafından makam odasında ağırlanan İmamoğlu, "TBB olarak, son yaptığımız encümen toplantımızda, kıymetli encümen üyelerimizle beraber, ‘Bir sonraki toplantımızı deprem bölgesinde yapalım ve TBB’nin ilk büyük destek paketini de deprem bölgesinde, yara almış ve büyük mücadele veren belediyelerimize destek olarak açıklayalım’ ortak kararını almıştık. Bugün, o karar karşılığında Adıyaman'dayız” dedi.

Gün içinde TBB Encümen toplantısını gerçekleştireceklerini aktaran İmamoğlu, “Acı bir deprem yaşadık 6 Şubat 2023 günü. Bu depremi sadece biz yaşamıyoruz. Dünyadaki coğrafyaya baktığımızda, birçok şehri, depremle yüzleşen birçok ülkeyi görebiliriz. Ama üzülerek ifade edelim ki, bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz. Bu çağda, bu devirde, depremin insanlarımızı, tabiri caizse, tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin, altyapısını kuran bizleriz" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİ YAŞAYAN 11 ŞEHRE BİR BAKIŞ OLUŞTURACAĞIZ"

"Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz” diyen İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında, bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran ve uyandıran 99’daki Gölcük depremi sonrası, 25 yıl geçtikten sonra, Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu, elbette ki yöneticilerin önde duran sorumluluklarını bütünüyle ele alarak, konuşarak, yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız. Bu bilinçle bugün buradayız ve konuşacağımız her kelime, her cümle bu bilinçle kurulacaktır” şeklinde konuştu.

Adıyaman’dan depremi yaşayan 11 şehre bir bakış oluşturacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Değerli dostum, sevgili kardeşim ve Adıyaman'da gerçekten değerli bir başarı elde ederek büyük bir sorumluluğu üstlenmiş olan Abdurrahman Tutdere nezdinde, bu bölgede görev yapan bütün belediye başkanlarının, bu dönemde verecekleri hizmetin bir kutsal hizmet olduğunu, bu dönemde ortaya koyacakları performansın tarih boyunca unutulmayacağını kendilerine hatırlatmak isterim. Çünkü, hepimizden çok daha önde, çok daha kutsal bir görevin içerisinde olacaklar. Bir seferberlik duygusuyla çalışıyorlar ve çalışacaklar” dedi.

"TBB OLARAK, TÜM BELEDİYELERİN VE VAŞKANLARIN YANINDAYIZ”

Kendilerinin de TBB olarak bu seferberlik sürecinde tüm belediyelerin ve başkanlarının yanında yer alarak, desteklerini sunacaklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Onların güçlü olmasını istiyoruz. Onların bir an önce güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz. Bu memleketin, bu 11 şehirdeki insanlarını mutluluk seviyesi, huzur seviyesi -tabii kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz, o büyük acımız- ekonomik seviyesi, eğitimle ilgili altyapısı, bütün koşulları, Türkiye'mizin herhangi bir yerindeki vatandaşıyla moral seviyesi, aynı seviyeye gelene kadar mücadelemiz sürmelidir. Aynı seviyeye geldiğini gördüğümüz anda rahatlamalıyız. Gelmiyorsa, gelmemişse, rahatsız olmalı ve büyük çaba göstermeliyiz. Bu konunun siyasi partisi veya bürokrasideki herhangi bir kurumu diye bir şey yok. Bir bütünüz. Birlikte ele almalı, birlikte düşünmeliyiz. Burada çok kıymetli büyükşehir belediye başkanlarımız, il ve ilçe belediye başkanlarımız var. Biliyorum ki her birisi, çok yoğun bir biçimde bu bölgeye o dönemde hizmet verdiler. Vermeye devam ediyorlar. Bunların tamamı sorumluluğumuz ve o sorumluluk duygusuyla yaptığımız işlerdir. İnşallah bir an önce deprem bölgesindeki yaralarımızın sarıldığı ve burada insanlarımızın güçlü ve güvenli yuvalarına kavuştuğu ve inşallah normal hayata döndükleri günleri görebiliriz.”

"KALBİMİZLE BURADAYIZ"

Adıyaman’a depremin ilk günlerinde geldiğini hatırlatan İmamoğlu, “Yine geleceğiz. Bir elimiz, bir gözümüz, bir kulağımız hep burada olacak. Kalbimizle buradayız. Bütün becerimizle buradayız. Abdurrahman Başkan'a ve bütün bir belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize başarılar dileriz” diye konuştu.

Zeybek, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere de duygularını özetle şu sözlerle dile getirdi:

"Adıyaman için tarihi bir gün. Adıyaman Belediyesi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyoruz. 6 Şubat'ı yaşamış, büyük bir yıkım yaşamış şehre, böyle kıymetli bir heyetin ziyarette bulunması, acılarımızı paylaşması, kentimiz için önemli, şehrimiz için önemli. Sayın Başkan, inanın ki sizin gelişinizin haberi bile Adıyaman'da büyük bir heyecana, büyük bir coşkuya sebep oldu. Bizim belediye binamız yıkıldı. Valiliğimizin bize tahsis ettiği iki katta hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah yarın hizmet binamızın temelini de atacağız. Biraz önce siz, koridordaki çalışma arkadaşlarımıza söylediniz. Burada gerçekten şu anda seferberlik hali var. Büyük bir savaş halindeyiz. Depremle savaşıyoruz. Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sizin desteğinizin yanımızda olması, bize büyük güç verdi. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Deprem sonrası 6 Şubat'ta çok büyük bir dayanışma örneği sergiledi büyükşehirlerimiz. Yeri gelmişken hakkını teslim etmek lazım. Mersin Büyükşehir Başkanımız, Aydın Büyükşehir Başkanımız… O zaman milletvekilimiz olan Onursal (Adıgüzel) Başkan, 40 gün burada. Kaldı. Sağ olsun; Veli Ağababa, Gökhan Bey… Bütün belediyelerimiz de çok ciddi bir destek sundular Adıyaman'a. Biz de ayrım yapmaksızın süreçte bizimle dayanışma içinde olan bütün büyükşehirlerimize, tüm belediyelerimize, STK'larımıza, partisi, rengi ne olursa olsun, iyi duygularıyla, dayanışma duygularıyla Adıyaman halkının yanında olan herkese de yeri gelmişken teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin bu gelişinizle bu dayanışma büyüyecek ve şehrimizin yararlarını sarmak daha da kolaylaşacak."

