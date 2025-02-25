Gitmediği şehirde hatalı sollama cezası yedi!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:21

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:21

Ankara'da bir hastanede laborant olarak çalışan 59 yaşındaki Bekir Dinç, kendisine gelen trafik cezası tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Dinç'e, 12 Şubat 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, D-400 Kara Yolu üzerindeki Bölge Trafik İstasyonu önünde hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza kesildi. Ancak Dinç, söz konusu tarihte Ankara'da nöbette olduğunu belirterek, olayın bir hata olduğunu söyledi.

Hatasız yere ceza aldığını ifade eden Dinç, "Benim Urfa'yla hiçbir alakam yok. Hayatım boyunca hiç gitmedim. Ceza tarihinde hastanede görev başındaydım. Bu durum büyük bir adaletsizlik. Devletimiz ve milletimiz için de yanlış bir uygulama. Haksız yere ceza kesildiğinde, insanlar 'nasıl olsa ceza yiyorum' diyerek kuralları önemsememeye başlayabilir" dedi.

Cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Dinç, cezayı düzenleyen görevli hakkında da suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "2 bin 167 TL az bir para değil. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.