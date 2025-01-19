Yollara trafik cezası yağdı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024’te trafik para cezalarından elde edilecek gelir için hedef 20.5 milyar liraydı. Buna karşın 72.1 milyar liralık tahakkuka karşılık 43.6 milyar liralık tahsilat yapıldı.
Tahsilatın bütçe hedefine oranı yüzde 212.4’e ulaştı, 2023 yılında ise trafik para cezalarında bütçe hedefi 13.8 milyar liraydı. 30.4 milyar liralık tahakkuk tutarına karşılık 17.6 milyar lira tahsilat yapılmıştı. Tahsilatın bütçe hedefi oranı yüzde 128 oldu.
Bu yıl ise trafik para cezalarından 67.8 milyar TL gelir bekleniyor. 2026 hedefi 98.5 milyar, 2027 hedefi de 128.1 milyar lira. Bu yıl yargı, çevre, vergi, trafik dahil bütün para cezalarından beklenen toplam gelir ise 261.7 milyar lira.
Etiketler: #trafik cezası #ekonomi #para cezası
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