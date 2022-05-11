Gizemli hepatit virüsü nedir? Gizemli hepatitin belirtileri nelerdir?

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:34

Farklı ülkelerde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 348 kişide görülen gizemli hepatit virüsü nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetti. Gizemli hepatitin hızla yayılmasının ardından bir çok ülke 'yeni küresel salgın' endişesi ile alarm haline geçti. Bilim insanları gizemli hepatitin kaynağını araştırırken anne ve babalar da gizemli hepatit hakkında bilgi edinmek istiyor. Gizemli hepatit nedir? Gizemli hepatit nasıl bulaşır? Gizemli hepatitin belirtileri nelerdir?

GİZEMLİ HEPATİT NEDİR?

Bilim insanları, aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan gizemli hepatitin kökenini halen tam olarak bilmiyor. Hepatitin, genel anlamıyla karaciğerin iflası demek olduğunu söyleyen Mehmet Ceyhan, viral hepatit etkenleri denilen virüsler de olduğuna dikkat çekti. Ceyhan "Bunların içinde 'A' tipi ve 'B' tipi türler çok sık görülüyor. 'A' tipi halk arasında daha çok 'bulaşıcı sarılık' diye bilinir. Cinsel temasla ama daha çok hasta kişinin dışkısının bulaştığı suyla ve gıdayla bulaşır. 'B hepatiti' dediğimiz ise daha çok kanla cinsel temasla bulaşan ve daha ciddi sonuçları olan; siroz, kanser şeklinde olabilen bir tipi bunun. Geri kalan 'C' tipi, 'D' tipi, 'E' tipi hepatitler ise biraz daha az görülür. Türkiye 1998’den beri 'B' tipine, 2011’den beri 'A' tipine karşı bütün çocukları yaygın bir şekilde aşılıyor. Dolasıyla bu tip hepatitleri çok az görmeye başladık fakat bu son virüs, aslında şimdiye kadar hepatitlerde pek karşımıza çıkan bir virüs değildi" dedi.

GİZEMLİ HEPATİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar gizemli hepatitin 0-16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğünü açıkladı. Uzmanlar gizemli hepatitin hastalarda mide bulantısı ve ishal ile başladığını belirtti. Gizemli hepatitin diğer belirtileri ise şöyle; sarılık, ciltte kaşınma, idrarda koyu renk, ateş, uyuşukluk, halsizlik.

GİZEMLİ HEPATİT TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Prof. Dr. Ceyhan, 'gizemli hepatit'in Türkiye'de görülme riskine ilişkin "'Türkiye'de görülmedi' diyemeyiz, kimse diyemez. Çünkü birincisi adenovirüs, bildirimi zorunlu bir hastalık değil. Örneğin şu an 'Türkiye’de suçiçeği görülüyor mu?' derseniz cevap verilebilir çünkü o bildirimi zorunlu bir hastalık. Her suçiçeği gören hekim bunu bakanlığa bildirmek zorunda ama adenovirüs saptandığı zaman onu bildirmek zorunda değil hekimler. O yüzden onun sayısını bilmiyoruz. İkinci olarak hepatit etkeni olarak bildiğimiz bir virüs olmadığı için adenovirüs, hepatit vakalarında adenovirüs bakılmadı şu ana kadar. Örneğin biz bazen tarama yolu yöntemiyle solunum yolu virüslerine bakarız. Biz de ocaktan beri yaptığımız taramada 2 tane vaka görmüşüz. Ama onlarda bu adenovirüsü değil de başka bir virüs saptamışız. Dolayısıyla etken virüs adenovirüs ise biz şu ana kadar görmedik ama başka virüse bağlı buna benzer vaka gördük" ifadelerini kullandı.