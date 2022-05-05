Gizemli hepatit virüsü yükselişe geçti, doktorlardan kritik değerlendirmeler

05 Mayıs 2022 Perşembe, 18:25

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda, Kanada gibi ülkelerde 200'e yakın çocukta görülen gizemli hepatit virüsü küresel salgın riskini gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, birçok farklı ülkede yeni ve gizemli bir hepatit salgınının patlak verdiğini ve bu hastalığın özellikle çocukları etkilediğini duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ve uzman doktor Gözde Sever, Cumhuriyet TV'ye, gizemli hepatit virüsünün etkileri ve olası nedenleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"1 AYLIKTAN 17 YAŞINA KADAR VAKALAR MEVCUT"

Gizli hepatit denilen hastalığın, değişik varyasyonları olan hepatitin henüz açıklanamamış bir formu olduğunu belirten doktorlar, gizemli hepatitin 2021 yılının Ekim ayından başlayarak bazı ülkelerde giderek arttığını söyledi.

Kaynağı çok iyi bilinmeyen yeni bir varyasyondan bahseden doktorlar şunları söyledi: