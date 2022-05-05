Gizemli hepatit virüsü yükselişe geçti, doktorlardan kritik değerlendirmeler

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Birçok ülkede rastlanan "gizemli hepatit' sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi. Gizemli hepatitin etkenlerinin ne olduğu henüz tespit edilemedi. Çocuk hastalıkları alanında çalışan doktorlar, Cumhuriyet TV ekranında yurttaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sinem Nazlı Demir
05 Mayıs 2022 Perşembe, 18:25

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda, Kanada gibi ülkelerde 200'e yakın çocukta görülen gizemli hepatit virüsü küresel salgın riskini gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, birçok farklı ülkede yeni ve gizemli bir hepatit salgınının patlak verdiğini ve bu hastalığın özellikle çocukları etkilediğini duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ve uzman doktor Gözde Sever, Cumhuriyet TV'ye, gizemli hepatit virüsünün etkileri ve olası nedenleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"1 AYLIKTAN 17 YAŞINA KADAR VAKALAR MEVCUT"

Gizli hepatit denilen hastalığın, değişik varyasyonları olan hepatitin henüz açıklanamamış bir formu olduğunu belirten doktorlar, gizemli hepatitin 2021 yılının Ekim ayından başlayarak bazı ülkelerde giderek arttığını söyledi.

Kaynağı çok iyi bilinmeyen yeni bir varyasyondan bahseden doktorlar şunları söyledi:

  • Değişik ülkelerden tek tek hepatit vakaları hesaplandı. Bunlar bildiğimiz hepatit türleri değil.
  • Vakaların 74 tanesinde adenavirüs tespit edildi. 20 tanesinde ise koronavirüs tespit edildi. Bunların tesadüf olup olmadığını bilmiyoruz.
  • 1 aylık bebeklerden 17 yaşına kadar bu vakaları görebiliyoruz.
  • Adenavirüslerin şimdiye kadar böyle bir etkisini görmediğimiz için "gizemli" diyoruz.
  • Aileler temizliğe çok dikkat etmeli, kişisel temizlik malzemeleri ortak bir şekilde kullanılmamalı.
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