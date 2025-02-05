'Gizli buzlanma' kaza getirdi! Kastamonu'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Kastamonu’da gizli buzlanma sebebiyle duramayan ambulans, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacıbey kavşağında, Selim Ç. (54) idaresindeki ambulans, gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kavşakta kırmızı ışık sebebiyle bekleyen B.E. (33) yönetimindeki otomobil, B.V. (37) idaresindeki otomobil, Ş.K. (39) yönetimindeki otomobile, Ö.H. (36) idaresindeki otomobil, B.D. (49) yönetimindeki otomobil ve H.Y. (26) idaresindeki minibüse çarptı.
Kazada sürücülerden B.D. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması ve araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
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