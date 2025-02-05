'Gizli buzlanma' kaza getirdi! Kastamonu'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kastamonu’da gizli buzlanma sebebiyle duramayan ambulans, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

'Gizli buzlanma' kaza getirdi! Kastamonu'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:50

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacıbey kavşağında, Selim Ç. (54) idaresindeki ambulans, gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kavşakta kırmızı ışık sebebiyle bekleyen B.E. (33) yönetimindeki otomobil, B.V. (37) idaresindeki otomobil, Ş.K. (39) yönetimindeki  otomobile, Ö.H. (36) idaresindeki otomobil, B.D. (49) yönetimindeki otomobil ve H.Y. (26) idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada sürücülerden B.D. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması ve araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.


Etiketler: #kastamonu

İlgili Haberler

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kastamonu Sağlık Müdürlüğü çalışanı tutuklandı

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kastamonu Sağlık Müdürlüğü çalışanı tutuklandı
'Kooperatif hissesi' adı altında dolandırıcılık... Kastamonu'da 7 şüpheli yakalandı

'Kooperatif hissesi' adı altında dolandırıcılık... Kastamonu'da 7 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da hafif ticari araç dere yatağına düştü: Yaralılar var!

Kastamonu'da hafif ticari araç dere yatağına düştü: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler